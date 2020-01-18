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Капитан Манчестер Сити провел юбилейный матч в АПЛ

Капитан Манчестер Сити провел юбилейный матч в АПЛ
22:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Давид Силва отметился новым достижением.

В матче 23-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити сыграл вничью с Кристал Пэлас со счетом 2:2.

Для полузащитника Ман Сити Давида Силвы этот поединок стал 300-м в рамках АПЛ. Капитан "горожан" вышел в стартовом составе команды и покинул поле на 62-й минуте, уступив место Габриэлу Жезусу.

Всего в матчах АПЛ Силва забил 57 голов и совершил 103 результативных передачи. Вместе с Сити испанский хавбек четырежды выигрывал чемпионский титул.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 22 поединка в футболке "горожан" во всех турнирах, отличившись тремя голами и восемью ассистами.

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Давид Сильва, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости футбола, Манчетсер Сити.
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