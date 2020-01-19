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Пауло Фонсека нацелен купить игрока Реала Сосьедада

Пауло Фонсека нацелен купить игрока Реала Сосьедада
14:46 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Пауло Фонсека хочет подписать лидера Реала Сосьедада.

Римская «Рома» намерена подписать 24-летнего вингера «Сосьедада» Аднана Янузая. Итальянский клуб хочет взять футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

Янузай защищает цвета «Сосьедада» с лета 2017-го года после перехода из «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Аднан провел за испанский клуб 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Контракт Янузая с «Сосьедадом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €12 миллионов.

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Серия А, Примера, Новости спорта, Roma, Аднан Янузай.
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