Пауло Фонсека нацелен купить игрока Реала Сосьедада

Новости спорта:Пауло Фонсека хочет подписать лидера Реала Сосьедада.

Римская «Рома» намерена подписать 24-летнего вингера «Сосьедада» Аднана Янузая. Итальянский клуб хочет взять футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

Янузай защищает цвета «Сосьедада» с лета 2017-го года после перехода из «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Аднан провел за испанский клуб 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Янузая с «Сосьедадом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €12 миллионов.