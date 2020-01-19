Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Легия

Новости спорта:Прямая видеотрансляция товарищеского матча Динамо - Легия.

В воскресенье, 19 января, киевское "Динамо" сыграет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" выступит "Легия" (Варшава), которая сейчас лидирует в чемпионате Польши.

В день игры футболисты провели утреннее занятие на поле футбольного центра Gloria.

На сегодняшнюю игру Алексей Михайличенко выпустит таких футболистов: Бойко – Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич – Соль.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на официальном канале Динамо Киев в YouTube. Начало игры в 16:00.