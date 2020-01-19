Рома победила Дженоа и вернулась в зону Лиги чемпионов

Рома в матче 20-го тура Серии А на выезде обыграла Дженоа — 3:1.
Уже на шестой минуте встречи Ундер вывел римлян вперед. В конце тайме команды обменялись голами — Бираски отметился автоголом, однако Пандев свел преимущество Ромы к минимуму.
Во второй половине встречи Рома сумела удержать победу и закрепить свое лидерство в матче — Джеко воспользовался передачей Пеллегрини.
Благодаря победе Рома вышла на четвертое место в Серии А.
Команда Паулу Фонсеки прервала серию из двух поражений в чемпионате. Дженоа остается в зоне вылета с 14 очками в активе.