Рома победила Дженоа и вернулась в зону Лиги чемпионов

Новости спорта:Футболисты Пауло Фонсеки обыграли Дженоа.

Рома в матче 20-го тура Серии А на выезде обыграла Дженоа — 3:1.

Уже на шестой минуте встречи Ундер вывел римлян вперед. В конце тайме команды обменялись голами — Бираски отметился автоголом, однако Пандев свел преимущество Ромы к минимуму.

Во второй половине встречи Рома сумела удержать победу и закрепить свое лидерство в матче — Джеко воспользовался передачей Пеллегрини.

Благодаря победе Рома вышла на четвертое место в Серии А.

Команда Паулу Фонсеки прервала серию из двух поражений в чемпионате. Дженоа остается в зоне вылета с 14 очками в активе.