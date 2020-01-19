Шахтер досрочно вернул футболиста из аренды в португальском гранде

Новости спорта:Фернандо вернулся в состав "горняков"

Полузащитник Шахтера Фернандо досрочно вернулся в донецкий клуб из аренды в Спортинге, сообщает A Bola. Соглашение Львов с бразильцем было рассчитано до конца сезона 2019/20.

Фернандо перешел в Спортинг в сентябре прошлого года. В ноябре он восстановился после мышечной травмы и приступил к тренировкам.

20-летний хавбек так и не провел ни одного матча за первую команду Львов. На счету Фернандо шесть поединков за Спортинг U-23 и один гол.

К Шахтеру Фернандо присоединился летом 2018 года, и в своем дебютном сезоне провел за дончан 22 матча, в которых забил 2 мяча.