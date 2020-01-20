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Милан установил ценник на Пакету

Милан установил ценник на Пакету
08:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бразильского полузащитника оценили в 35 млн евро.

Руководство «Милана» готово расстаться с 22-летним бразильским хавбеком Лукасом Пакетой, которым интересуется французский «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, представители итальянского клуба сообщили парижанам, что трансфер бразильца обойдется им в 35 млн евро.

В этом сезоне Пакета сыграл всего 15 матчей за «Милан» и отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Ранее сообщалось, что «Милан» может перехватить игрока у «Барселоны» и «Манчестер Сити».

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ПСЖ, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Лукас Пакета.
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