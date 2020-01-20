ПСЖ всерьез нацелился на Гвардиолу

Руководство французского ПСЖ всерьез настроено пригласить главного тренера Ман Сити Пепа Гваррдиолу на аналогичную должность.
По информации издания Express, боссы парижан уже готовят щедрое денежное предложению испанскому специалисту.
В клубе считают, что Гвардиола может вывести команду на новый, высокий уровень.
Однако сам испанец уже не раз отмечал, что отработает до конца контракт с Манчестер Сити. К слову, он действует еще полтора года.
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола анонсировал уход лидера Манчестер Сити.