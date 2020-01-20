Лидер Атлетико вернулся к тренировкам

Новости спорта:Испанский форвард Диего Коста приступил к тренировкам Атлетико.

Нападающий Атлетико Диего Коста приступил к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает издание AS.

Форвард завершает процесс восстановления после травмы и вернулся к тренировкам вместе с партнерами по команде. В ближайшие недели 31-летний игрок должен начать выполнять упражнения на полную силу.

Коста перенес операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника в ноябре и с тех пор находился в лазарете.

В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и тремя ассистами.