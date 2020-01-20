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Лидер Атлетико вернулся к тренировкам

Лидер Атлетико вернулся к тренировкам
10:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Испанский форвард Диего Коста приступил к тренировкам Атлетико.

Нападающий Атлетико Диего Коста приступил к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает издание AS.

Форвард завершает процесс восстановления после травмы и вернулся к тренировкам вместе с партнерами по команде. В ближайшие недели 31-летний игрок должен начать выполнять упражнения на полную силу.

Коста перенес операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника в ноябре и с тех пор находился в лазарете.

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В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

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ФК Атлетико М, Футбол, Примера, Диего Коста, Новости футбола.
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