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Ливерпуль нацелился на португальского вингера

Ливерпуль нацелился на португальского вингера
11:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Педру Бразану может продолжить карьеру в Англии.

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к 17-летнему португальскому вингеру «Ниццы» Педру Бразану.

Чтобы подписать футболиста, «красным» придется выдержать конкуренцию с ПСЖ, «Баварией» и лиссабонским «Спортингом». Бразану прогнозируют яркую карьеру.

Бразан стал игроком «Ниццы» в сентябре 2018-го года, перейдя из португальского клуба «Дамаенсе». За первую команду «Ниццы» Педру дебютировал в минувшем сезоне.

Лидер Динамо получил травму

В активе футболиста есть выступления за юношеские сборные Португалии разных возрастов, включая национальную команду U-19.

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Футбол, ФК Ницца, Новости футбола, Педру Бразану.
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