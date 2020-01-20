Ливерпуль нацелился на португальского вингера

Новости спорта:Педру Бразану может продолжить карьеру в Англии.

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к 17-летнему португальскому вингеру «Ниццы» Педру Бразану.

Чтобы подписать футболиста, «красным» придется выдержать конкуренцию с ПСЖ, «Баварией» и лиссабонским «Спортингом». Бразану прогнозируют яркую карьеру.

Бразан стал игроком «Ниццы» в сентябре 2018-го года, перейдя из португальского клуба «Дамаенсе». За первую команду «Ниццы» Педру дебютировал в минувшем сезоне.

В активе футболиста есть выступления за юношеские сборные Португалии разных возрастов, включая национальную команду U-19.