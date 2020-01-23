Бразильская магия? Феноменальный пас Неймара пятой точкой (Видео)

Феноменальный пас отдал бразилец Неймар в матче Кубка французской лиги. Форвард "ПСЖ" пятой точкой перенаправил мяч своему партнеру.
22 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. "ПСЖ" переиграл "Реймс" (3:0) и стал вторым финалистом турнира. В финале "ПСЖ" сыграет против "Лиона".
Кроме того, Килиан Мбаппе в этом же поединке порадовал публику голом, забитым рукой, правда, судья его не засчитал, усмотрев офсайд.
Neymar pic.twitter.com/oy0cDKkFn1
— Renato (@rgomesrodrigues) January 22, 2020
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