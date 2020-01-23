Бразильская магия? Феноменальный пас Неймара пятой точкой (Видео)

Новости спорта:ПСЖ переиграл Реймс в полуфинале Кубка французской лиги.

Феноменальный пас отдал бразилец Неймар в матче Кубка французской лиги. Форвард "ПСЖ" пятой точкой перенаправил мяч своему партнеру.

22 января состоялся матч 1/2 финала Кубка французской лиги. "ПСЖ" переиграл "Реймс" (3:0) и стал вторым финалистом турнира. В финале "ПСЖ" сыграет против "Лиона".

Кроме того, Килиан Мбаппе в этом же поединке порадовал публику голом, забитым рукой, правда, судья его не засчитал, усмотрев офсайд.

Смотрите также видеообзор матча Реймс - ПСЖ.