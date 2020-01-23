Подольски стал одноклубником Рыбалки в турецком клубе

Новости спорта:Футболист переехал в Турцию.

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски стал игроком Антальяспора. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом 34-летнего форварда был японский Виссел Кобе. За данный клуб игрок провел 54 матча, в которых отличился 15 голами.

Стоит отметить, что за Антальяспор выступает украинский полузащитник Сергей Рыбалка и экс-игрок Шахтера Густав Бланко Лещук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @poldi_official #BizAntalyasporuz Публикация от Antalyaspor (@antalyaspor) 23 Янв 2020 в 6:29 PST

Напомним, ранее сообщалось, что Подольски мог завершить карьеру в Польше.