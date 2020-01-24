Ливерпуль отказался от идеи вернуть Коутинью

Новости спорта:Филиппе Коутинью не вернется в Ливерпуль.

До недавних пор руководство Ливерпуля рассматривало возможность возвращения в стан "красных" полузащитника Барселоны Филиппе Коутинью, выступающего за Баварию на правах аренды.

Как сообщает El Desmarque, английский клуб отказался от этой идеи, так как подобный вариант не устраивает ни руководство, ни тренерский штаб.

Отметим, что Коутинью выступал за Ливерпуль с 2013 по 2018 год, после чего перешел в Барселону.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл за мюнхенский клуб в 22 матчах, оформив 7 голов и совершив 5 ассистов.