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Михайличенко: Провели очень хороший и полезный спарринг с Хайдуком

Михайличенко: Провели очень хороший и полезный спарринг с Хайдуком
08:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал игру своих подопечных против хорватского Хайдука.

В товарищеском матче Динамо уступило Хайдуку, пропустив гол на 90-й минуте встречи.

"Конечно же, хотелось бы выиграть в таком небольшом турнире, но не хватило десятка секунд. Но это не главное, потому что мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона".

"2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же, после вчерашней игры, еще провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны Хайдука, хорошая борьба. Здесь мне кажется, все на счет работы прошло на довольно-таки хорошем уровне".

"Не смотря на то, что у нас появился в середине поля Забарный, мы его попробовали там, есть и другие перестановки. Но на этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины".

Динамо уступило Хайдуку: видеообзор матча

О том, что в атаке не хватало последнего паса

"Не все сегодня, конечно же, получалось, потому что мы играли на фоне усталости, мы специально не готовились к этому матчу. Конечно же, было видно, что игроки Хайдука итак готовы на сегодняшний день немного больше, чем мы, но и в связи с тем, что мы еще вчера проводили игру, они были немного быстрее".

"Поэтому нам было тяжелее организовываться и реализовать себя в атаке. Хотя, конечно же, несмотря даже на это, моменты и предпосылки были хорошие, но мы их не реализовали".

О том, что будет завтра

"Завтра будет работа. Снова будем работать", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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