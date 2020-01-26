Бенфика и Порту определили победителя Кубка лиги в компенсированное время

Новости спорта:Решающий мяч был забит в компенсированное время.

В финале Кубка португальской лиги Брага со минимальным преимуществом обыграла Порту, забив мяч уже в компенсированное время поединка.

На пятой добавленной минуте к основному времени победу в турнире подопечным Рубена Аморима принес точный удар Рикардо Орты.

В рамках турнира Брага выиграла группу с Пасуш де Феррейра, Маритиму и Панафиелом, а в полуфинале обыграла Спортинг со счетом 2:1.

Кубок португальской лиги разыгрывается с 2007 года. Наибольшее количество титулом добыла Бенфика (7), а предыдущий победитель — Спортинг.

В рамках чемпионата Португалии Брага занимает пятое место, а Порту располагается на второй строчке.