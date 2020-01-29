Астон Вилла вышла в финал Кубка английской лиги, обыграв Лестер (Фото, Видео)

Новости спорта:Львы забили победный гол в компенсированное время.

Астон Вилла дома обыграла Лестер (2:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Первый поединок противостояния завершился вничью 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 12-й минуте матча после точного удара Мэтта Таргетта. Лисы отыгрались в середине второго тайма усилиями Келечи Ихеаначо.

На 93-й минуте Трезеге принес Астон Вилле победу и путевку в финал Кубка английской лиги.

Обзор матча:

Завтра ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги проведут Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Первая встреча команд завершилась уверенной победой Горожан 3:1.