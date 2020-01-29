Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко в Чехии

Новости спорта:Томаш Соучек проходит медобследование перед подписанием контракта с Вест Хэмом.

Полузащитник Славии Томаш Соучек проходит медобследование перед подписанием контракта с Вест Хэмом, сообщает Sky Sports.

Славия хочет выручить за своего лидера 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Соучек сыграл в 26 матчах чешского клуба, забив 12 голов и отдав 3 результативных передачи.

Томаш признавался лучшим игроком года в Чехии и провел 25 матчей за национальную сборную своей страны, забив 3 гола.

Единственным новичком Молотобойцев нынешней зимой остается голкипер Даррен Рэндолф из Миддлсбро.

Подопечные Дэвида Мойеса на сегодняшний день занимают 17-е место в таблице Премьер-лиги.