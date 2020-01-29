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Сульшер пролил свет на будущее Погба в МЮ

Сульшер пролил свет на будущее Погба в МЮ
10:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Француз восстанавливается после травмы лодыжки.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции прокомментировал восстановление полузащитника Красных Дьяволов Поля Погба. По его словам, француз очень хочет поскорее играть.

«У Поля был тяжелый сезон с травмами, он отчаянно хочет играть в футбол.

Трудно определить сроки восстановления после затяжных травм. Он любит играть, также как и тренироваться, во время тренировок он мысленно переносится в матч.

Поль всегда был высококлассным профессионалом. У меня нет сомнений, что когда он вернется, он будет получать удовольствие от игры», — приводит слова тренера Sky Sports.

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Поль Погба перенес операцию в связи с травмой лодыжки. Француз травмировался накануне матча против Арсенала (0:2) 1 января.

Хавбек сборной Франции уже пропустил три с половиной месяца в этом сезоне в связи с травмой колена. Всего Погба сыграл в 7 матчах за Манчестер Юнайтед по ходу текущей кампании в АПЛ.

Сегодня Манчестер Юнайтед проведет ответный матч полуфинала Кубка Англии против Манчестер Сити. В первой игре Горожане победили со счетом 3:1.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Оле Гуннар Сульшер.
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