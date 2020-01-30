Валенсия арендовала капитана Ромы

Новости спорта:Итальянец попробует свои силы в чемпионате Испании.

Правый защитник Алессандро Флоренци до конца сезона будет выступать на правах аренды за Валенсию, сообщил официальный сайт "летучих мышей".

При этом не уточняется, будет ли у Валенсии возможность выкупить контракт игрока на постоянной основе.

Капитан Ромы и уроженец Рима Алессандро Флоренци в нынешнем сезоне не был безоговорочно основным игроком "волков": на его счету 14 матчей и один ассист в Серии А.

Новым капитаном "волков" впервые с 1998 года будет не римлянин – капитанская повязка досталась боснийцу Эдина Джеко.