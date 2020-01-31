Ботафого оригинально объявил о подписании Хонды (Видео)

Ботафого необычным видео встретил новичка команды Кейсуке Хонду.
Примечательно, что японец перед подписанием контракт требовал обеспечить ему бронированный автомобиль.
До этого Хонда был свободным агентом, а его последним местом работы оставался Витесс, который он покинул спустя 1,5 месяца после подписания контракта.
New Game! #HondaChegou pic.twitter.com/et3ecitGq1
— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 31, 2020
Хонда также известен по выступлениям за Милан, ЦСКА, Пачуку и Мельбурн. За клубную карьеру японец провел 459 поединков, отметившись 99 голами 80 ассистами.