Ботафого оригинально объявил о подписании Хонды (Видео)

Новости спорта:Японский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Ботафого необычным видео встретил новичка команды Кейсуке Хонду.

Примечательно, что японец перед подписанием контракт требовал обеспечить ему бронированный автомобиль.

До этого Хонда был свободным агентом, а его последним местом работы оставался Витесс, который он покинул спустя 1,5 месяца после подписания контракта.

Хонда также известен по выступлениям за Милан, ЦСКА, Пачуку и Мельбурн. За клубную карьеру японец провел 459 поединков, отметившись 99 голами 80 ассистами.