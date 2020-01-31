Тайсон: Большую несправедливость можно решить тремя способами

32-летний бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон отметился неоднозначным высказыванием в своем Instagram.
"Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем", — написал Тайсон.
Ранее сообщалось, что вместо Тайсона новым капитаном "Шахтера" назначен Андрей Пятов.
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"As grandes injustiças só podem ser combatidas com três coisas: silêncio, paciência e tempo".
В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.