Тайсон: Большую несправедливость можно решить тремя способами

Новости спорта:Бразильский хавбек "Шахтера" Тайсон обиделся?

32-летний бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон отметился неоднозначным высказыванием в своем Instagram.

"Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем", — написал Тайсон.

Ранее сообщалось, что вместо Тайсона новым капитаном "Шахтера" назначен Андрей Пятов.

В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.