Буффон обсудит возможность продления контракта с Ювентусом

Новости спорта:Голкипер Джанлуиджи Буффон проведет встречу с руководством туринского клуба в марте.

Голкипер Джанлуиджи Буффон рассмотрит возможность продления контракта с Ювентусом, сообщает издание Tuttosport.

Стороны проведут встречу в конце марта и обсудят возможность продолжения сотрудничества.

"Не знаю, какое решение примет Буффон. Не думаю, что он знает. Мы проведем встречу с руководством клуба и посмотрим.

Он счастлив, ему уже 42 года, но он находится в хорошей форме и прекрасно себя чувствует", – рассказал агент футболиста Сильвано Мартина.

В текущем сезоне итальянский голкипер провел 7 поединков в составе "бьянконери", пропустив 7 голов.