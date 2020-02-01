Симеоне посетовал на работу арбитров и VAR в матче с Реалом

Новости спорта:Тренеру Атлетико Диего Симеоне не стыдно на поражение от Реала.

После матча 22-го тура чемпионата Испании против Реала тренер Атдетико Диего Симеоне пообещал, что его команда обязательно прибавит в следующих поединках.

"У меня очень конкурентоспособная команда, но чтобы добиваться поставленных целей, надо прибавить, – цитирует Симеоне AS. – В первом тайме мы сыграли очень хорошо, но не реализовали созданные моменты. А вот соперник после перерыва свою возможность использовал. Будем продолжать работать и готовиться к следующей игре".

"Был ли пенальти на Морате? Я момент не видел, но есть четыре арбитра, VAR, они должны были разобраться в ситуации, и они приняли решение. А заменил Альваро я из-за того, что он получил сильный удар и не мог продолжать. Пока не могу сказать, это серьезная травма или просто ушиб".

После Дерби Мадриленьо Реал на 6 очков оторвался от Барселоны (у чемпиона игра в запасе), а Атлетико остался на пятом месте, но может опуститься по итогам тура на седьмую позицию.