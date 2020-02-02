Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Новости спорта:В матче 24-го тура чемпионата Бельгии "Гент" обыграл на выезде "Мехелен" 3:0.

Один из мячей у победителей забил украинский полузащитник Роман Безус.

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус вышел в стартовом составе команды. Уже на 1-й минуте Безус забил мяч и вывел "Гент" вперед.

Это 7-й гол Романа Безуса в этом сезоне чемпионата Бельгии. В прошлом туре Безус забил в ворота "Генка".

Также в этом матче в составе "Гента" сыграл украинский защитник Игорь Пластун. Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук не играл, он проходит восстановление после операции.

"Гент" победил 3:0, набрал 48 очков и остается на втором месте чемпионата Бельгии. Лидирует в бельгийской лиге "Брюгге", который набрал 54 очка и имеет матч в запасе.