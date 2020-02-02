Невелика потеря: легионер Олимпика перебрался в Латвию

Полузащитник донецкого Олимпика Фабиньо перебрался в Вентспилс. Об этом сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Условия трансфера и личного контакта с футболистом пока остаются неизвестными.
Стоит отметить, что за Вентспилс выступает украинцы Константин Махновский и Михаил Сергийчук.
На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Латвии и отстает от первой Риги на 19 очков.
В текущем сезоне центральный полузащитник провел за Олимпик 13 поединков. Также, ранее он выступал за Металлист-1925.