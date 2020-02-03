Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат

Новости спорта:Юнес Беланда не захотел играть за московский Спартак.

Нападающий турецкого "Галатасарая" Юнес Беланда отказался переходить в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают местные источники.

Как отмечается, руководство стамбульских "львов" было готово расстаться с полузащитником нынешней зимой и вел переговоры с двумя клубами.

Первым был "Монако", но стороны не смогли прийти к соглашению, а после этого предложение о переходе игрока сделал "Спартак".

Но Беланда отказался от переезда в Россию и выразил желание остаться в Турции. Как известно, ранее марокканский хавбек выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2015 год.