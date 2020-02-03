"Нам нужен нападающий": тренер Александрии рассказал, кем хочет усилить команду

Новости спорта:Владимир Шаран ищет для Александрии форварда.

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о планах на оставшуюся часть зимнего трансферного окна.

«Хотелось бы, конечно, силиться еще одним нападающим. Но, честно говоря, столько просмотрели нападающих, в том числе из-за границы, ни на ком не остановились.

Потому что нельзя сказать, что они на голову лучше наших. А все хотят зарплату хорошую, приезжать без просмотра», - сказал Шаран.

Напомним, что основной нападающий Александрии получил повреждение.

На данный момент Александрия занимает пятое место в УПЛ, отставая от Зари, которая идет на третьем месте, на одно очко.