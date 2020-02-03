"Нам нужен нападающий": тренер Александрии рассказал, кем хочет усилить команду

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о планах на оставшуюся часть зимнего трансферного окна.
«Хотелось бы, конечно, силиться еще одним нападающим. Но, честно говоря, столько просмотрели нападающих, в том числе из-за границы, ни на ком не остановились.
Потому что нельзя сказать, что они на голову лучше наших. А все хотят зарплату хорошую, приезжать без просмотра», - сказал Шаран.
Напомним, что основной нападающий Александрии получил повреждение.
На данный момент Александрия занимает пятое место в УПЛ, отставая от Зари, которая идет на третьем месте, на одно очко.