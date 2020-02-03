Рискует выбыть до марта: Ханданович сломал палец

Новости спорта:Капитан Интера может пропустить все февральские матчи из-за перелома пальца.

Вратарь Интера Самир Ханданович угодил в лазарет миланской команды до начала весны.

Об этом сообщает calciomercato.com.

По информации источника, 35-летний словенец получил травму мизинца на одной из тренировок "нерадзурри". Ожидается, что из-за повреждения Ханданович пропустит все февральские матчи Интера.

Отмечается, что место словенца в воротах займет его сменщик Даниэле Паделли.

Как известно, что Ханданович является капитаном миланской команды. В текущем сезоне Самир провел за Интер 29 поединков, в которых пропустил 29 мячей.