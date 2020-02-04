Милан намерен подписать обладателя Золотого мяча

Новости спорта:Лука Модрич планирует летом покинуть свой клуб.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует летом покинуть свой клуб.

Как сообщает итальянская пресса, такое решение футболист примет из-за того, что в будущем ему не будет гарантировано место в стартовом составе мадридского клуба.

Ситуацией готов воспользоваться «Милан», который может подписать 34-летнего хорвата. Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Модрича хочет подписать «Ди Си Юнайтед».

В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 4 ассистов в 17 матчах Ла Лиги.