"Наш человек": Милевский отозвался о пьяном футболисте

Новости спорта:Артем Милевский рассказал, как команда восприняла возможный приход Горана Попова.

Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский вспомнил, как киевское «Динамо» подписывало Горана Попова.

«Сидим на сборах в Австрии. Я, Алиев Шева и Гусев. Нам всегда приносили на листиках новости, читаем с Гусевым. Пишут, что в «Динамо» может перейти македонский защитник Горан Попов.

На следующий день выходит статья про Попова. Они выиграли у «Аякса» в Амстердаме. Поп, наверное, чуть был рад этому, выпил немного пива, его там полиция догоняла. Мы такие сидим с Алиевым и Гусевым: «О, едет наш человек в команду», – сказал Милевский.

Попов перешел в «Динамо» в 2010-м.