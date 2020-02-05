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Два украинца заявлены на плей-офф Лиги чемпионов

Два украинца заявлены на плей-офф Лиги чемпионов
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал обновленные заявки участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В турнире смогут сыграть два футболиста сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Защитник Александр Зинченко вошел в заявку своего английского клуба “Манчестер Сити”, который в 1/8 финала сыграет против испанского “Реала” (26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере).

В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером

Полузащитник Руслан Малиновский вошел в заявку итальянской “Аталанты”, которая в 1/8 финала 19 февраля в Милане и 10 марта в Валенсии будет противостоять испанской “Валенсии”.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский, Александр Зинченко.
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