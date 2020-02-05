Два украинца заявлены на плей-офф Лиги чемпионов

В турнире смогут сыграть два футболиста сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Защитник Александр Зинченко вошел в заявку своего английского клуба “Манчестер Сити”, который в 1/8 финала сыграет против испанского “Реала” (26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере).
Полузащитник Руслан Малиновский вошел в заявку итальянской “Аталанты”, которая в 1/8 финала 19 февраля в Милане и 10 марта в Валенсии будет противостоять испанской “Валенсии”.