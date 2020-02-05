Скачать
Среда, 05.02.2020
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
Потенциальный соперник Ломаченко арестован
Потенциальный соперник Ломаченко арестован
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование

Против футболиста Барселоны завели уголовное дело

Против футболиста Барселоны завели уголовное дело
18:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист некультурно себя повел в арендованном жилище.

Защитник каталонской Барселоны Самюэль Умтити шестого февраля предстанет перед судом. Об этом сообщает TV3.

По информации источника, против игрока возбуждено уголовное дело о нанесении французом ущерба дому, который он арендовал.

Как сообщила владелица дома, футболист сильно повредил бассейн. Эксперты оценили сумму ущерба в 12 тысяч долларов, но женщина требует 180 тысяч. Сам Умтити обвинил женщину в вымогательстве.

Сетьен отмолчался на вопрос о конфликте Месси и Абидаля

Стоит отметить, что именно из-за суда защитник не сможет принять участие в четвертьфинальном матче Кубка Испании против Атлетика из Бильбао.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Самюэль Умтити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Наш человек": Милевский отозвался о пьяном футболисте
02 Игрок Динамо может перейти в московский клуб
03 Барселона отказалась отпускать украинца в аренду
04 Потенциальный соперник Ломаченко арестован
05 Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь