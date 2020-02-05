Против футболиста Барселоны завели уголовное дело

Новости спорта:Футболист некультурно себя повел в арендованном жилище.

Защитник каталонской Барселоны Самюэль Умтити шестого февраля предстанет перед судом. Об этом сообщает TV3.

По информации источника, против игрока возбуждено уголовное дело о нанесении французом ущерба дому, который он арендовал.

Как сообщила владелица дома, футболист сильно повредил бассейн. Эксперты оценили сумму ущерба в 12 тысяч долларов, но женщина требует 180 тысяч. Сам Умтити обвинил женщину в вымогательстве.

Стоит отметить, что именно из-за суда защитник не сможет принять участие в четвертьфинальном матче Кубка Испании против Атлетика из Бильбао.