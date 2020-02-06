Еще один легионер Динамо близок к уходу из клуба

Новости спорта:Динамо получит 5 миллионов долларов за 50% прав на игрока.

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес, который выступает в аренде за Сантос, близок к переходу в парагвайскую Олимпию, сообщает издание ABC.py.

По информации источника, сторонам осталось лишь утрясти подробности сделки перед возвращением Гонсалеса в родной чемпионат.

За 50% прав на игрока Олимпия заплатит 5 миллионов долларов, которые будут выплачиваться частями.

Дерлис уже играл за Олимпию в течение полугода на правах аренды из Бенфики, после чего перебрался в Базель, откуда его выкупило Динамо.

С момента перехода в Сантос на правах аренды до лета нынешнего года Дерлис суммарно забил за бразильский клуб 2 гола в 36 матчах.