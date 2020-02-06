Капитан Бенфики не сыграет с Шахтером

Новости спорта:Бразилец Жардел получил повреждение колена накануне поединков в Лиге Европы.

Защитник Бенфики Жардел будет вынужден пропустить матчи с Шахтером в Лиги Европы из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Жардел получил разрыв коленных связок в кубковом матче с Фамаликаной (3:2). Точные сроки восстановления бразильского центрбека пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 10 поединков в футболке "орлов".

Первый матч между Шахтером и Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы состоится в Харькове 20 февраля. Ответная встреча команд состоится в Португалии 27 февраля.