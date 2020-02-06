Александрия обыграла Левски в контрольном матче

Новости спорта:Подопечные Шарана добыли непростую победу над болгарами.

На тренировочном сборе в Турции Александрия провела очередной контрольный поединок, в котором сумела обыграть Левски.

Команда Шарана забила гол в каждом из таймов, болгары же сумели отличиться с пенальти во второй половине.

Александрия - Левски 2:1

Голы: Костов, 75 (с пенальти) — Ситало, 33, Задерака, 60

Александрия:

1 тайм: Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Вантух, Грицук, Третьяков (Задерака, 31), Гречишкин, Гордиенко, Ситало.

2 тайм: Билык, Пашаев, Шендрик, Мельник, Стецков, Банада, Длинный, Протасов (Ивахно, 80), Задерака (Мишенко, 61), Безбородко, Запорожан