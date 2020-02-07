ПСЖ повесил ценник на Дракслера

Новости спорта:Немец перебрался в Париж за 36 миллионов три года назад.

ПСЖ готов расстаться с полузащитником Юлианом Дракслером за 30 миллионов евро, передает RMC.

Парижане могут расстаться с немецким хавбеком будущим летом, поскольку он не имеет регулярного места в составе.

В нынешнем сезоне 26-летний Дракслер провел 15 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отличившись четырьмя голевыми передачами.

В Париж немец перебрался в январе 2017 года из Вольфсбурга за 36 миллионов евро.

Недавно интерес к Дракслеру проявляла Герта, в услугах Юлиана был лично заинтересован главный тренер Старой дамы Юрген Клинсманн.