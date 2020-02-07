Верес подписал шестерых новичков

Верес на своей странице в Instagram сообщил о подписании шестерых новичков.
Состав ровенчан пополнили вратарь Богдан Когут, защитники Дмитрий Махнев, Руслан Зубков и Роман Гончаренко, полузащитник Сергей Панасенко и форвард Дмитрий Саутин.
В декабре Верес расстался с вратарем Игорем Фияло, защитником Сергеем Любчаком, а также полузащитниками Марьяном Мысыком, Валерием Садом, Иваном Гребенюком и Виталием Тимофеенко.
Недавно клуб из Росно расторг контракт с опытным защитником Сергеем Чеботаевым.
На зимний перерыв Верес ушел на третьем месте в группе А Второй лиги.