Салах высмеял одноклубников, отправившихся отдыхать

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах подшутил над своими одноклубниками, которые наслаждаются зимним отпуском.
Салах предпочел не лететь на солнечный пляж во время своего отпуска, и вместо этого отправился работать в тренажерном зале на тренировочной базе Ливерпуля в Мелвуде.
Мохамед Салах разместил свою фотографию на велотренажере в своем аккаунте в Instagram вместе с надписью: "Вернувшись из отпуска, в который я не пошел".
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Стоит отметить, что остальные игроки Ливерпуля с радостью делятся фотографиями со своего отпуска.