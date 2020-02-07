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Салах высмеял одноклубников, отправившихся отдыхать

Салах высмеял одноклубников, отправившихся отдыхать
17:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Один из лидеров Ливерпуля в одиночестве тренируется в спортзале.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах подшутил над своими одноклубниками, которые наслаждаются зимним отпуском.

Салах предпочел не лететь на солнечный пляж во время своего отпуска, и вместо этого отправился работать в тренажерном зале на тренировочной базе Ливерпуля в Мелвуде.

Мохамед Салах разместил свою фотографию на велотренажере в своем аккаунте в Instagram вместе с надписью: "Вернувшись из отпуска, в который я не пошел".

 
 
 
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Back from the holiday I didn’t go on

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

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Стоит отметить, что остальные игроки Ливерпуля с радостью делятся фотографиями со своего отпуска. 

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах.
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