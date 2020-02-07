Салах высмеял одноклубников, отправившихся отдыхать

Новости спорта:Один из лидеров Ливерпуля в одиночестве тренируется в спортзале.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах подшутил над своими одноклубниками, которые наслаждаются зимним отпуском.

Салах предпочел не лететь на солнечный пляж во время своего отпуска, и вместо этого отправился работать в тренажерном зале на тренировочной базе Ливерпуля в Мелвуде.

Мохамед Салах разместил свою фотографию на велотренажере в своем аккаунте в Instagram вместе с надписью: "Вернувшись из отпуска, в который я не пошел".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Back from the holiday I didn’t go on Публикация от Mohamed Salah (@mosalah) 6 Фев 2020 в 12:15 PST

Стоит отметить, что остальные игроки Ливерпуля с радостью делятся фотографиями со своего отпуска.