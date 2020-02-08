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Зидан недоволен Бэйлом

Зидан недоволен Бэйлом
12:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Между Гаретом Бэйлом и Зинедином Зиданом вновь установились напряжённые отношения.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен работой валлийского нападающего Гарета Бэйла на тренировках, сообщает Marca.

По информации источника, Бэйл пропустил матч с "Вальядолидом" из-за повреждения, однако отсутствие валлийца в заявке мадридской команды на игры с "Сарагосой", "Атлетико" и "Реал Сосьедад" — это решение главного тренера. Отмечается, что между Бэйлом и Зиданом вновь установились напряжённые отношения.

Ранее стало известно, что Бэйл не досмотрел матч своей команды с "Реал Сосьедад" (3:4) в 1/4 финала Кубка Испании. Игрок покинул стадион на 82-й минуте встречи.

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Бэйл ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей "Реала". В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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