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Матч Ман Сити - Вест Хэм перенесен: названа причина

Матч Ман Сити - Вест Хэм перенесен: названа причина
14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Ранее матчи своих чемпионатов перенесли в Бельгии и Нидерландах.

Матч 26 тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Вест Хэмом перенесен из-за шторма Киара.

Официальный сайт Горожан сообщает, что решение принял специалист по безопасности клуба после консультаций с официальными лицами Сити и Вест Хэма.

Дата переигровки матча будет установлена позднее.

Ранее игры своих чемпионатов перенесли Федерации Бельгии и Нидерландов. В числе перенесенных матч лидера чемпионата Брюгге, за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Матч Бундеслиги перенесли из-за шторма Сабина

Шторм Киара обрушился на Великобританию, а также побережье Бельгии и Нидерландов. Порывы ветра достигают 120 км/час.

Манчестер Сити занимает второе место АПЛ. Разрыв команды Александра Зинченко от лидера Ливерпуля составляет 22 очка. Вест Хэм, за который играет украинец Андрей Ярмоленко, идет в зоне вылета, набрав 24 очка.

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ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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