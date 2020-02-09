Матч Ман Сити - Вест Хэм перенесен: названа причина

Новости спорта:Ранее матчи своих чемпионатов перенесли в Бельгии и Нидерландах.

Матч 26 тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Вест Хэмом перенесен из-за шторма Киара.

Официальный сайт Горожан сообщает, что решение принял специалист по безопасности клуба после консультаций с официальными лицами Сити и Вест Хэма.

Дата переигровки матча будет установлена позднее.

Ранее игры своих чемпионатов перенесли Федерации Бельгии и Нидерландов. В числе перенесенных матч лидера чемпионата Брюгге, за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Шторм Киара обрушился на Великобританию, а также побережье Бельгии и Нидерландов. Порывы ветра достигают 120 км/час.

Манчестер Сити занимает второе место АПЛ. Разрыв команды Александра Зинченко от лидера Ливерпуля составляет 22 очка. Вест Хэм, за который играет украинец Андрей Ярмоленко, идет в зоне вылета, набрав 24 очка.