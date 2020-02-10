Лунина включили в сборную тура Сегунды

Испанское издание Marca опубликовало сборную лучших игроков 27-го тура Сегунды.
В символическую команду попал украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин.
Футболист стал одним из лучших игроков "карбайонцев" в матче против Райо Вальекано (1:1).
За 90 минут игрового времени Андрей совершил четыре сейва, 35 раз коснулся мяча, сделал два выноса и выполнил 27 длинных передач. А единственный гол Лунин пропустил на 75 минуте с пенальти.
Ранее украинский голкипер поделился своими впечатлениями от игры за Овьедо.