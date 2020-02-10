Лунина включили в сборную тура Сегунды

Новости спорта:Уверенная игра украинца позволила Овьедо сыграть вничью с Райо Вальекано.

Испанское издание Marca опубликовало сборную лучших игроков 27-го тура Сегунды.

В символическую команду попал украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин.

Футболист стал одним из лучших игроков "карбайонцев" в матче против Райо Вальекано (1:1).

За 90 минут игрового времени Андрей совершил четыре сейва, 35 раз коснулся мяча, сделал два выноса и выполнил 27 длинных передач. А единственный гол Лунин пропустил на 75 минуте с пенальти.

Ранее украинский голкипер поделился своими впечатлениями от игры за Овьедо.