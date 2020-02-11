Тотти открыл свое скаутинговое агентство

Новости спорта:Франческо Тотти объявил об открытии собственного скаутингового агентства.

Легендарный экс-нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти объявил об открытии собственного скаутингового агентства.

Итальянец основал несколько компаний, которые будут базироваться в Риме и предоставлять клубам и футболистам консультационные услуги.

«С большой гордостью я объявляю, что открыл два консультационных агентства для игроков и клубов, которые будут располагаться в Риме: они называются CT10 и IT Scouting», — написал Тотти в Twitter.

После окончания карьеры футболиста Тотти получил должность ассистента спортивного директора Ромы Мончи, но покинул клуб из-за разногласий с руководством.