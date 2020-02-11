Летом МЮ будет искать усиления на три позиции

Новости спорта:"Красные Дьяволы" уже в следующем сезоне намерены стать грозной силой.

Манчестер Юнайтед намерен подписать не меньше трех новичков грядущим летом, сообщает Manchester Evening News.

При этом издание отмечает, что на Олд Траффорд рассматривают и вариант с подписанием сразу пяти новых футболистов.

Приоритет на трансферном рынке Красные дьяволы будут отдавать игрокам в полузащиту и линию атаки. Ранее в клубе отказались от идеи подписания левого защитника из-за прогресса 19-летнего Брэндона Уильямса.

Нынешней зимой манкунианцы купили у Спортинга полузащитника Бруну Фернандеша, а также арендовали у Шанхай Шеньхуа бывшего форварда Уотфорда Одиона Игало.