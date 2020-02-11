Летом МЮ будет искать усиления на три позиции

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17:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:"Красные Дьяволы" уже в следующем сезоне намерены стать грозной силой.

Манчестер Юнайтед намерен подписать не меньше трех новичков грядущим летом, сообщает Manchester Evening News.

При этом издание отмечает, что на Олд Траффорд рассматривают и вариант с подписанием сразу пяти новых футболистов.

Приоритет на трансферном рынке Красные дьяволы будут отдавать игрокам в полузащиту и линию атаки. Ранее в клубе отказались от идеи подписания левого защитника из-за прогресса 19-летнего Брэндона Уильямса.

Аньелли хочет видеть Месси в Ювентусе

Нынешней зимой манкунианцы купили у Спортинга полузащитника Бруну Фернандеша, а также арендовали у Шанхай Шеньхуа бывшего форварда Уотфорда Одиона Игало.

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола.
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