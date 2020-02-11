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Коутиньо прокомментировал свой уход из Ливерпуля

Коутиньо прокомментировал свой уход из Ливерпуля
21:38 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Коутиньо не жалеет об уходе с Ливерпуля.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», высказался об игре своего бывшего клуба «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Прекрасные выступления «Ливерпуля» меня не удивляют. Мы уже видели это в прошлом году, когда они выиграли Лигу чемпионов, но я не удивлен, ведь у них фантастический состав и тренер.

Я счастлив за них, потому что у меня там много друзей, бывших товарищей по команде. Рад за них, но на этом все.

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Не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, теперь нахожусь в очередном путешествии. Как и «Ливерпуль», я полностью сосредоточен на достижении своей мечты. Доволен тем, что сделал в прошлом, и теперь я могу только смотреть вперед», – сказал Коутиньо.

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АПЛ, Ливерпуль, Коутиньо, Новости спорта.
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