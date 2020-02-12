Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо

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17:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Телеграм: Динамо Киев

Новости спорта:Динамо уступило ведя в два мяча.

Динамо проиграло Тоболу в товарищеском матче, упустив преимущество в два мяча (2:4).

В первом тайме киевляне вели 2:0 благодаря голам Франа Соля и Миккеля Дуэлунна, но перед перерывом позволили сопернику отыграть один мяч.

Во второй половине встречи команде Алексея Михайличенко не удалось больше забить, зато Тобол отгрузил бело-синим еще три мяча.

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Динамо потерпело первое поражение на втором тренировочном сборе в Турции. До этого команда Михайличенко победила словенскую Олимпию (5:0), норвежский Стремсгодсет (3:0) и боснийский Борац (4:1), а вчера киевляне сыграли вничью с БАТЭ (1:1).

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ФК Динамо К, УПЛ, Новости спорта, Тобол.
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