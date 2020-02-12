Защитник Лейпцига заинтересовал грандов европейского футбола

Новости спорта:Умпекано может сменить клуб.

Бавария и Барселона намерены побороться за защитника Лейпцига Дайота Упамекано в летнее трансферное окно, утверждает Bild.

По данным источника, сам футболист предпочитает в будущем переехать играть в английскую Премьер-лигу, и "быки" могут быть вынуждены его продать, так как действующий контракт футболиста истекает в 2021 году.

Известно, что прошлым летом Упамекано вел переговоры с лондонским Арсеналом, но трансфер не состоялся из-за высокой стоимости игрока — 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лейпциг также может покинуть в трансферное окно нападающий Тимо Вернер, в услугах которого заинтересован Ливерпуль.