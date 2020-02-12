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Защитник Лейпцига заинтересовал грандов европейского футбола

Защитник Лейпцига заинтересовал грандов европейского футбола
20:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Умпекано может сменить клуб.

Бавария и Барселона намерены побороться за защитника Лейпцига Дайота Упамекано в летнее трансферное окно, утверждает Bild.

По данным источника, сам футболист предпочитает в будущем переехать играть в английскую Премьер-лигу, и "быки" могут быть вынуждены его продать, так как действующий контракт футболиста истекает в 2021 году.

Известно, что прошлым летом Упамекано вел переговоры с лондонским Арсеналом, но трансфер не состоялся из-за высокой стоимости игрока — 60 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что Лейпциг также может покинуть в трансферное окно нападающий Тимо Вернер, в услугах которого заинтересован Ливерпуль.

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Бундеслига, Барселона, Лейпциг, Новости футбола, Умпекано.
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