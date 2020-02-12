Лидеры уверенно обыграли своих оппонентов по УХЛ

Новости спорта:Донбасс и Кременчуг добыли уверенные победы.

Сегодня состоялись очередные матчи Украинской Хоккейной Лиги.

Донбасс в Дружковке уверенно обыграл Белый Барс. Решающим в матче стал второй период, в котором хозяева забросили четыре шайбы в ворота соперника.

В Кременчуге зрители увидели 15 шайб — 14 из них влетело в ворота соперников, харьковского Динамо. Хозяева особо покуражились в последнем периоде, отправив в сетку харьковчан семь шайб.

Кременчуг продолжает лидировать в УХЛ, на втором месте идет Донбасс, опережая Днепр на шесть очков. Далее в турнирной таблице располагаются Белый Барс, Ледяные Волки и Динамо.