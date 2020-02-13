Наполи приблизился к финалу Кубка Италии, обыграв Интер (Фото, Видео)

Новости спорта:Наполи на выезде минимально обыграл Интер в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Наполи на выезде минимально обыграл Интер в первом полуфинальном матче Кубка Италии — 1:0.

Единственый гол в матче состоялся на 57-й минуте — Руис обыгрался с Ди Лоренцо, подработал мяч под левую ногу и неотразимо пробил в угол ворот Паделли.

Ответный матч состоится 5 марта в Неаполе. Завтра свой первый матч 1/2 финала национального кубка проведут Милан и Ювентус.

Обзор матча:

В данный момент команда Дженнаро Гаттузо занимает 11-е место в Серии А. Интер по дополнительным показателям опережает Ювентус и лидирует в чемпионате страны.