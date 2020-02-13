Ливерпуль нацелился на лидера Боруссии Д

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Руководство Ливерпуля обратилось к Боруссии Д касательно старта переговоров по крайнему полузащитнику "шмелей" Джейдону Санчо, сообщает Anfield Watch.

По данным источника, дортмундцы хотят заработать с трансфера английского футболиста не менее 100 миллионов фунтов. Отмечается, что "красные" готовы вести диалог в пределах этой суммы.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 29 поединков в футболке Боруссии, забив 15 голов и совершив 17 ассистов, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Тем не менее, ранее СМИ сообщали, что сам Санчо не желает возвращаться на Туманный Альбион.