Реал и Барселона поборются за резервиста Лукаку

Новости спорта:Реал готов бороться с Барселоной за трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Реал готов бороться с Барселоной за трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает ESPN.

В контракте аргентинца с Интером прописана клаусула в размере 111 миллионов евро.

Главным претендентом на Мартинеса считается Барселона, которая видит в Лаутаро долгосрочную замену Луису Суаресу.

Также в услугах форварда заинтересован Манчестер Юнайтед, однако сам футболист предпочитает вариант с Барселоной переходу на Олд Траффорд.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 28 матчах нерадзурри во всех турнирах.

Реал возглавляет таблицу Примеры, опережая идущую следом Барселону на три очка.