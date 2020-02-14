Скачать
Пятница, 14.02.2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)

Реал и Барселона поборются за резервиста Лукаку

Реал и Барселона поборются за резервиста Лукаку
13:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Реал готов бороться с Барселоной за трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Реал готов бороться с Барселоной за трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает ESPN.

В контракте аргентинца с Интером прописана клаусула в размере 111 миллионов евро.

Главным претендентом на Мартинеса считается Барселона, которая видит в Лаутаро долгосрочную замену Луису Суаресу.

Также в услугах форварда заинтересован Манчестер Юнайтед, однако сам футболист предпочитает вариант с Барселоной переходу на Олд Траффорд.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 28 матчах нерадзурри во всех турнирах.

Реал возглавляет таблицу Примеры, опережая идущую следом Барселону на три очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
02 Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)
03 МЮ нашел альтернативу Сульшеру
04 Новый Пирло: Ювентус намерен приобрести лидера Брешии
05 Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь