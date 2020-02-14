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Ах как хочется вернуться: Погба назвал клуб, где хочет играть

Ах как хочется вернуться: Погба назвал клуб, где хочет играть
16:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Погба хочет стать одноклубником Роналдо.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба намерен будущим летом перебраться в Ювентус. В свою очередь, "красные дьволы" готовы отпустить футболиста.

Контракт француза с манкунианцами действует до лета 2021-го и клуб желает выручить не менее 100 млн евро на продаже футболиста. Об этом сообщает The Guardian.

Агент Погба Мино Райола уговаривает боссов МЮ снизить цену, а "красные" надеются на удачное выступление Погба на Евро-2020, дабы не пришлось опускаться ниже 100 млн евро.

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В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 7 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

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ПСЖ, Реал, Ювентус, Погба, МЮ, Новости спорта, Новости футбола.
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